جونسون لزيلينسكي: سنواصل دعم أوكرانيا وتصعيد العقوبات ضد روسيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مواصلة لندن دعمها العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، واستمرار تصعيد العقوبات ضد روسيا.

وقال جونسون في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت "هذا المساء تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي، لقد هنأت قواته المسلحة الشجاعة لصدها جيش روسيا، ستواصل المملكة المتحدة تكثيف الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي".

وأضاف جونسون أن من بين صور دعم بلاده لأوكرانيا "تصعيد العقوبات أكثر لزيادة الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما دامت القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية".

المصدر: وكالات