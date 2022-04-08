الجيش الإسرائيلي: ضبط شحنة مخدرات على الحدود المصرية

تمكن الجيش الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة، من "إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات تقدر قيمتها بـ745 ألف دولار من مصر".

وحسب الجيش الإسرائيلي، "رصد الجنود الذين كانوا يراقبون كاميرات المراقبة محاولة تهريب المخدرات وأرسلوا قوات إلى مكان الحادث. قام مشتبه بهم من الجانب المصري بإلقاء المخدرات فوق السياج، لمتواطئين على الجانب الإسرائيلي".

وتمكن الجيش من "مصادرة أكثر من 120 كيلوغراما من مادة مخدرة تقدر قيمتها بنحو 2.4 مليون شيكل (745 ألف دولار).

وحسب السلطات الإسرائيلية، فإن "المهربين المصريين يعملون من خلال إلقاء البضائع المهربة عبر الحدود للإسرائيليين الذين يبيعون المخدرات بعد ذلك في إسرائيل. يتاجر المهربون في الغالب في الماريجوانا من المنازل المزروعة في شبه جزيرة سيناء".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"