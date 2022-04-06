الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة على الحدود مع الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصد مشتبه بهما على الحدود مع الأردن، خلال محاولة تهريب كمية من الأسلحة، واعتقال أحدهما.

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وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصدت استطلاعات الجيش الليلة مشتبه فيهما على الحدود الاردنية وبحوزتهما أسلحة، حيث القت القبض على أحد المشتبه فيهما في محاولة التهريب، بالاضافة الى 30 قطعة سلاح، من بينها 19 مسدسًا و3 بنادق كلاشنيكوف وبندقيتان من نوع M16 ، وسلاح من نوع شوتغان".

رصدت استطلاعات الجيش الليلة مشتبه فيهما على الحدود الاردنية وبحوزتهما أسلحة حيث القامت بالقبض على أحد المشتبه فيهما في محاولة التهريب بالاضافة الى 30 قطعة سلاح من بينها 19 مسدسًا و-3 بنادق كلاشنيكوف وبندقيتيْن من نوع M16 وسلاح من نوع شوتغان. تم تحميل المشتبه فيه لتحقيق الشرطة. pic.twitter.com/3Sfs8uuLbV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 6, 2022

وأضاف :"تمت إحالة المشتبه فيه لتحقيق الشرطة".

المصدر: RT