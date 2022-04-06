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الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة على الحدود مع الأردن

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الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة على الحدود مع الأردن
المصدر: تويتر
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصد مشتبه بهما على الحدود مع الأردن، خلال محاولة تهريب كمية من الأسلحة، واعتقال أحدهما.

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وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصدت استطلاعات الجيش الليلة مشتبه فيهما على الحدود الاردنية وبحوزتهما أسلحة، حيث القت القبض على أحد المشتبه فيهما في محاولة التهريب، بالاضافة الى 30 قطعة سلاح، من بينها 19 مسدسًا و3 بنادق كلاشنيكوف وبندقيتان من نوع M16 ، وسلاح من نوع شوتغان".

وأضاف :"تمت إحالة المشتبه فيه لتحقيق الشرطة".

المصدر: RT

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