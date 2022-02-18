الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على أسلحة قرب الحدود الأردنية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على حقيبتين تحويان على 50 مسدسا من أنواع مختلفة، بالقرب من الحدود الأردنية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر "تويتر" إنه تم العثور أمس "بالقرب من الحدود الأردنية على حقيبتين تحوي على 50 مسدسًا من أنواع مختلفة يشتبه في محاولة تهريبها إلى جهات إرهابية وجنائية".
وقاشار إلى أن قيمة تلك الأسلحة تقدر بنحو 2 مليون شيقل إسرائيلي.
#عاجل في عملية ناجحة لقوات جيش الدفاع والشرطة بتوجيه من استطلاعات الجيش امس بالقرب من الحدود الأردنية تم العثور على حقيبتيْن تحوي على 50 مسدسًا من أنواع مختلفة يشتبه في محاولة تهريبها الى جهات إرهابية وجنائية.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 18, 2022
تقدر قيمة الأسلحة بنحو مليونين شيقل جديد pic.twitter.com/5s6imAjCwz
المصدر: RT
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