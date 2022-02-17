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بعد مسيّرة حزب الله.. الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة من غزة

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بعد مسيّرة حزب الله.. الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة من غزة
Gettyimages.ru
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أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة (درون) ثانية أطلقت من قطاع غزة، حسبما أعلن الناطق باسم الجيش.

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الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله
الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله

وقال أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن الجيش الإسرائيلي أسقط "في وقت سابق اليوم مسيّرة، درون، في منطقة الحدود في جنوب القطاع بعد رصدها ومتابعتها طيلة الحادث"، وأضاف: "لقد سقط الدرون داخل قطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل ساعات أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، دخلت من لبنان.

 

المصدر: RT

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