الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة (درون) تابعة لحزب الله اللبناني، قائلا إنها تسللت من داخل لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن الجيش أسقط منذ قليل، طائرة مسيرة "درون"، تابعة لحزب الله، وأضاف أنها تسللت من داخل لبنان، وأنها كانت "تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث".

المصدر: RT