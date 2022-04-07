شرطة إسرائيل تطلب مساعدة الجمهور في تحديد مكان رجل شوهد قرب مكان إطلاق النار بتل أبيب (صورة + فيديو)

طلب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية مساعدة الجمهور في تحديد مكان رجل شوهد قرب مكان إطلاق النار في تل أبيب الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكر أنه يطلب من أي شخص يحدد هوية شخص يتوافق مع الوصف الاتصال بالخط الساخن لشرطة إسرائيل.

ونشرت الشرطة مشاهد لشاب يمشي وسط تل أبيب تزعم أنه منفذ عملية إطلاق للنار في شارع "ديزنغوف" بمدينة تل أيبب.

وأفادت مراسلتنا في القدس، الخميس، بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر بينهم 3 حالات وصفت بالخطيرة نتيجة عملية إطلاق للنار.

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وأعلنت "نجمة داود" أن العملية أسفرت عن 5 إصابات، واحدة خطيرة، واثنتان حرجتان، واثنتان متوسطتان.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "مطلق النار ما زال حرا، وأن هناك أكثر من بؤرة لإطلاق النار في المدينة".

وتعد هذه رابع عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوعين، ففي الأسبوع الماضي نفذ مسلحان عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة، بين تل أبيب وحيفا، تسببت في سقوط قتلى وجرحى.

وقبل ذلك قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.

وأعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها في الحادث الذي لم تتوقعه، في وقت تركز فيه على الضفة الغربية ومدينة القدس اللتين تشهدان بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية