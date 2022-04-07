مراسلتنا: إصابات بإطلاق للنار بشارع "ديزنغوف" في تل أبيب - فيديو

أفادت مراسلتنا بوقوع عدة إصابات بينها 3 خطيرة بإطلاق للنار في شارع "ديزنغوف" بمدينة تل أيبب.

وأشارت مراسلتنا إلى أنه حتى اللحظة هناك حديث عن إصابات فقط، بينها 3 صنفت على أنها خطيرة.

وأعلنت "نجمة داود" أن العملية أسفرت عن 5 إصابات، واحدة خطيرة، واثنتان حرجتان، واثنتان متوسطتان.

5 إصابات في عملية إطلاق نار في شارع "ديزنجوف" بالداخل المحتل ثلاثة منها وصفت بالخطيرة pic.twitter.com/9AXBvAOyjU — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 7, 2022

לפחות 4 נפגעים ב 3 זירות שונות לאורך הרחוב ירי פעיל בתוך בניין:ok_hand:🇵🇸:

أنباء أولية عن إطلاق نار في شارع "ديزنجوف" في "تل أبيب"



اعلام العدو يتحدث عن سته اصابات وما زالت عمليه مستمره pic.twitter.com/Yipv8HBsRj — khoder Tantouri (@KhoderTantouri) April 7, 2022

ونقلت مراسلتنا عن الشرطة الإسرائيلية أنها "طلبت من السكان في تل أبيب الابلاغ هاتفيا عن أي تحرك مشبوه".

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن "مطلق النار ما زال حرا، وأن هناك أكثر من بؤرة لإطلاق النار في المدينة".

وأشارت جمعية "زيكا" لنقل المصابين إلى أن "الحادث لا يزال جاريا، وأن تبادل إطلاق النار وقع بين القوات الأمنية ومسلحين".

وتعد هذه ثالث عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوعين، ففي الأسبوع الماضي نفذ مسلحان عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة، بين تل أبيب وحيفا، تسببت في سقوط قتلى وجرحى.

وقبل ذلك قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.

وأعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها في الحادث الذي لم تتوقعه، في وقت تركز فيه على الضفة الغربية ومدينة القدس اللتين تشهدان بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.

المصدر: RT