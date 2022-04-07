أستراليا تعلن فرض عقوبات على عشرات المسؤولين الروس

أعلنت حكومة أستراليا عن فرضها عقوبات على 67 شخصا لدورهم المزعوم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أن الحزمة الجديدة من القيود تشمل عقوبات مالية مركزة على هؤلاء، بالإضافة إلى حظر السفر، مشيرة إلى أن فرضها يأتي على خلفية اتهام القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا وغيرها من مدن مقاطعة كييف (ورفضت موسكو هذه الاتهامات رفضا قاطعا).

وتشمل القائمة السوداء الأسترالية الجديدة أسماء كل من:

رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف،

نائب رئيس الوزراء دميتري غريغورينكو،

وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف،

نائب رئيس مجلس الدوما ألكسندر باباكوف،

وغيرهم من مسؤولين حكوميين روس رفيعي المستوى.

كما أدرج على قائمة العقوبات كل من المواطنة الأوكرانية غالينا دانيلتشينكو التي تم تعيينها رئيسة لبلدية مدينة ميليتوبول الأوكرانية بعد سيطرة القوات الروسية عليها، والنائب في البرلمان الأوكراني أوليغ فولوشين الذي اتهمته الحكومة الأسترالية في البيان بـ"العمل مع روسيا على تقويض الحكومة الأوكرانية".

وتم بذلك توسيع قائمة العقوبات التي فرضتها أستراليا على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا إلى قرابة 600 فرد وكيان.

ويأتي ذلك على خلفية فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا أيضا.

المصدر: RT