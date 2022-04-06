البيت الأبيض يعلن عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف مسؤولين

أعلن البيت الأبيض عن فرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تطال مسؤولين ومؤسسات كبرى.

وذكر البيت الأبيض في بيان أصدره اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الكبار (G7) "تواصل فرض تكاليف اقتصادية قاسية وفورية" على موسكو، بدعوى ارتكاب القوات الروسية "فظائع في أوكرانيا وخصوصا في مدينة بوتشا".

وأشارت الرئاسة الأمريكية إلى أن "الإجراءات الاقتصادية المدمرة الجديدة" تستهدف حظر الاستثمار في روسيا وتفرض "أكثر الصعوبات المالية صرامة" على أكبر مصرف روسي "سبيربانك" وعدد من الشركات ذات الأهمية القصوى التابعة للدولة ومسؤولين في الحكومة وأفراد عوائلهم.

وتشمل حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، وفقا لبيان البيت الأبيض:

عقوبات مانعة كاملة النطاق على "سبيربانك" وأكبر مصرف روسي خاص "ألفا بنك"، بما يقضي بتجميد أي أصول تابعة لهما مرتبطة بالنظام المالي الأمريكي ومنع مواطني الولايات المتحدة من إجراء أي تعاملات معهما.

حظر أي استثمارات جديدة في روسيا من قبل مواطني الولايات المتحدة أينما كانوا، وفقا لأمر تنفيذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

عقوبات مانعة كاملة النطاق على أكبر الشركات التابعة للدولة الروسية (والتي ستعلن الخارجية الأمريكية أسماءها غدا)، بما يشمل منع مواطني الولايات المتحدة من إجراء أي تعاملات معها وتجميد جميع أصولها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

منع روسيا من سداد مدفوعات ديونها باستخدام الأموال الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

عقوبات مانعة كاملة النطاق على ممثلي النخبة الروسية وأفراد عوائلهم.

وأوضح البيت الأبيض أن الإجراء الأخير سيفصل هؤلاء المسؤولين الروس الكبار وأقاربهم عن النظام المالي الأمريكي وسيجمد أي أصول تابعة لهم في الولايات المتحدة.

المصدر: RT