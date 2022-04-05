نيبينزيا: يمكن استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان لكن ليس من مجلس الأمن

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان ممكن نظريا، لكن لا يمكن استبعادها من مجلس الأمن.

وقال نيبينزيا: "الحديث عن إمكانية استبعادنا من مجلس الأمن لا يستند إلى أي شيء على الإطلاق، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد أي شيء الآن، لأننا نعيش في عالم أصبحت فيه جميع القواعد بلا قيمة. اليوم، المندوبة الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة تحاول وستحاول استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان. حسنا، من الناحية النظرية يمكن القيام بذلك، لكن من المستحيل استبعادنا من مجلس الأمن، لأنه ببساطة جزء من الأمم المتحدة".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في وقت سابق أن المندوبة الأمريكية تسعى وستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

المصدر: تاس