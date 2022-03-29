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الأمم المتحدة: دعوات استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان سابقة خطيرة

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الأمم المتحدة: دعوات استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان سابقة خطيرة
Gettyimages.ru
علم الأمم المتحدة
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أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الدعوات لاستبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تثير القلق.

وقال دوجاريك: "هذا سؤال للدول الأعضاء. لقد وضعوا القواعد وشكلوا منظمة. لكنني أود أن أقول، كما قلت سابقا حول منظمة السياحة العالمية، أن مثل هذه السابقة الخطيرة تخلق مستوى معين من القلق".

ودعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق البيت الأبيض لاتخاذ الإجراءات من أجل طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

المصدر: تاس

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