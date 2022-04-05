"روس كوم نادزور" تهدد ويكيبيديا بغرامة كبيرة

توعدت الوكالة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام "روس كوم نادزور" موقع "ويكيبيديا" بغرامة تصل إلى 4 ملايين روبل (47 ألف دولار) لنشرها أخبارا مزيفة.

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وكانت "روس كوم نادزور" قد طالبت "ويكيبيديا" بإزالة المواد التي تتضمن معلومات خاطئة حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وإلا ستواجه غرامة قد تصل إلى 4 ملايين روبل وفقا للهيئة.

وتابع بيان الوكالة: "لقد واظبت ويكيبيديا في الآونة الأخيرة على نشر معلومات كاذبة بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأنشطة القوات المسلحة الروسية. وعليه تواجه الشركة، مالك مورد الإنترنت، المسؤولية الإدارية، وغرامة تصل إلى 4 ملايين روبل للكيانات القانونية، وفقا للقانون الروسي".

وأشارت الوكالة إلى أن مؤلفي المقالات المنشورة على "ويكيبيديا" قد "تعمدوا تضليل مستخدمي شبكة الإنترنت بمعلومات خاطئة صراحة"، حيث يتم الترويج للأحداث من وجهة نظر مناهضة لروسيا.

المصدر: نوفوستي