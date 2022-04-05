تقرير: تدفق الأموال من الخارج إلى روسيا هذا العام سيبلغ مستويات تاريخية

أفاد تقرير لموقع "أر بي كا" الاقتصادي بأن فائض ميزان المدفوعات الروسي قد يصل هذا العام إلى مستوى تاريخي يتراوح بين 200 و300 مليار دولار.

وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم "أر بي كا" تدفقات قياسية لرؤوس الأموال إلى البلاد، على الرغم من تشديد العقوبات الغربية.

وعن الأسباب التي ستؤدي إلى ذلك أشار الاقتصاديون إلى عوامل رئيسية مثل زيادة قيمة صادرات الطاقة الروسية، وانخفاض واردات البضائع إلى روسيا بنسبة تصل إلى 50%.

وقال معهد التمويل الدولي في مراجعته التي أطلع عليها موقع "أر بي كا" إن "المحرك الرئيسي لفائض ميزان المدفوعات الروسي هي صادرات الهيدروكربونات".

وفي وقت سابق توقعت دراسة لوكالة "بلومبرغ" أن تحقق روسيا أرباحا قياسية في ظل العقوبات الغربية، وقالت إن موسكو ستحقق أرباحا قياسية وتكسب أكثر من 321 مليار دولار هذا العام، في حال لم يفرض المشترون الرئيسيون حظرا على مواد الطاقة الروسية.

وهذا يمثل زيادة بأكثر من الثلث مقارنة بالعام الماضي، وقالت وزارة المالية الروسية الأسبوع الماضي إن متوسط سعر برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" بلغ الشهر الماضي فوق مستوى 89 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوي.

المصدر: RT + "أر بي كا"