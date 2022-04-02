الولايات المتحدة تبحث مع الهند العقوبات ضد روسيا وتداعيات الصراع في أوكرانيا

بحث نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، دوليب سينغ، مع نظرائه في نيودلهي خلال زيارة إلى الهند العواقب الاقتصادية للأحداث في أوكرانيا، وكذلك عقوبات واشنطن ضد موسكو.

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وجاء في بيان البيت الأبيض: "واصل سينغ المشاورات الوثيقة مع نظرائنا من الهند بشأن العواقب الاقتصادية المزعزعة للاستقرار للحرب الروسية ضد أوكرانيا. تشاور سينغ مع الجانب الهندي حول أهداف وآليات العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد روسيا، وكذلك سبل التعاون في حل المشكلات المتعلقة بعدم استقرار الغذاء العالمي وأسعار الطاقة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان التعاون الاقتصادي الثنائي، والوضع في منطقتي المحيطين الهندي والهادي".

المصدر: تاس