خبير لـRT: زيلينسكي نفذ المطلوب منه غربيا وروسيا ماضية في تحقيق أهدافها

قال الدكتور نور ندا، الخبير في الشؤون الروسية، إن روسيا حققت عددا من الأهداف من خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وأشار في حديث خاص لـ RT، إلى أن الدور الذى كان مطلوبا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غربيا قام به بحذافيره تماما بدفع روسيا إلى مواجهة مفتوحة مع أمريكا والغرب، لكن في المقابل فإن روسيا حققت أهدافها في نزع سلاح أوكرانيا وتدمير بنيتها العسكرية التحتية بالقوة بعد أن طالبت بذلك لمدة ثمان سنوات دبلوماسيا ولم تنجح".

وأضاف: "حققت روسيا من هذه العمليةالعسكرية ترابطا بين أراضيها ومنطقة شبه جزيرة القرم مما يساعد في التنمية الاقتصادية الروسية ".

ولفت إلى أن "الغرب وأمريكا سحبوا روسيا إلى مواجهة مسلحة مكلفة جدا سياسيا واقتصاديا وانسانيا بهدف إضعاف الاقتصاد وتفكيك الدولة الروسية وتهديد استقرارها"، مشيرا إلى أن "إعمار شرق أوكرانيا سوف تتولاه الدولة الروسية وفيما يخص إعمار غرب أوكرانيا ستتولاه أمريكا ودول أوروبا".

وذكر ندا أن "إمدادات الطاقة لأوروبا ستعود وتنتظم والدفع بالعملة الروسية الروبل، وسوف يتكون تكتل اقتصادي سياسي أوروأسيوي يملأ الفراغ السياسي الذي تركه انهيار نظام الاتحاد السوفيتي السابق".

وتابع قائلا: "إن فكرة دخول دولة أوكرانيا التقليدية حلف الناتو، باتت فكرة غير منطقية ولا تتطابق مع واقع ما بعد الحرب لأن أوكرانيا لن تكون هي أوكرانيا التي كانت قبل بداية المعارك".

كما رأى أنه "سوف تنشأ دولتان هما دولة غرب أوكرانيا المنزوعة السلاح والتي لا تمتلك جيشا قويا ولا مقومات اقتصادية لدولة متكاملة، وسوف تفتقد دولة غرب أوكرانيا إلى منافذ بحرية بعد سيطرة روسيا على بحر أزوف وميناء أوديسا، وسوف تتشكل دولة شرق أوكرانيا ذات علاقات وروابط قوية مع دولة روسيا الاتحادية".

القاهرة- ناصر حاتم