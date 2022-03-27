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"طالبان" تعلق على هجوم الحوثيين الأخير على السعودية

أخبار العالم

AP Rahmat Gul
عناصر من حركة "طالبان" في أفغانستان
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نددت حكومة حركة "طالبان" بالهجمات الصاروخية الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

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وبحسب حساب "طالبان" في "تويتر" (الإمارة الإسلامية)، ندد المتحدث باسم وزارة خارجية "طالبان"، عبد القهار بلخي، في تغريدة، بـ "الهجمات الصاروخية على منشآت نفطية وأهداف مدنية في مدينة جدة السعودية".

وأضاف أن "إمارة أفغانستان الإسلامية تعتقد أن مثل هذه الحركات تهدد السلام والاستقرار في المنطقة ويجب إيقافها".

المصدر: RT

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