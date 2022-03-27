"طالبان" تعلق على هجوم الحوثيين الأخير على السعودية

نددت حكومة حركة "طالبان" بالهجمات الصاروخية الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

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وبحسب حساب "طالبان" في "تويتر" (الإمارة الإسلامية)، ندد المتحدث باسم وزارة خارجية "طالبان"، عبد القهار بلخي، في تغريدة، بـ "الهجمات الصاروخية على منشآت نفطية وأهداف مدنية في مدينة جدة السعودية".

وأضاف أن "إمارة أفغانستان الإسلامية تعتقد أن مثل هذه الحركات تهدد السلام والاستقرار في المنطقة ويجب إيقافها".

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية عبد القهار بلخي، في تغريدة، الهجمات الصاروخية على منشآت نفطية وأهداف مدنية في مدينة #جدة#السعودية.

وأضاف بأن إمارة #أفغانستان الإسلامية تعتقد أن مثل هذه الحركات تهدد السلام والاستقرار في المنطقة ويجب إيقافها. https://t.co/sVtgFOaIfQ — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) March 26, 2022

المصدر: RT