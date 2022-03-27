وكالة تنشر صورا من الأقمار الصناعية للحريق في "أرامكو" بعد هجوم الحوثيين على السعودية (صور)

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورا من "Planet Labs PBC" التقطتها الأقمار الصناعية، توثق الحريق الذي نشب في شركة "أرامكو" النفطية في جدة بعد هجوم من جماعة "أنصار الله" الحوثية.

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وفي تعليقها على الصورتين، كتبت "أسوشيتد برس": تظهر صورة الأقمار الصناعية هذه من "Planet Labs PBC" حريقا لا يزال مشتعلا في منشأة "أرامكو" السعودية النفطية بشمال جدة، بعد هجوم شنه المتمردون الحوثيون في اليمن قبل سباق الفورمولا 1 بجدة، المملكة العربية السعودية، يوم السبت، 26 مارس، 2022..تعهدت السلطات يوم السبت بأن سباق الـF1 سيبدأ يوم الأحد".

AP Planet Labs PBC

AP Planet Labs PBC

وفي وقت سابق من أول أمس الجمعة تبنى الحوثيون سلسلة هجمات على السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة "أرامكو" في مدينة جدة.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية تضرر منشآت باستهداف حركة "أنصار الله" (الحوثيين) للمملكة بصواريخ أحدها بالستي وطائرات مسيرة، وحذر الحوثيين من التمادي أن لا يختبروا صبر التحالف.

وقال التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تعرضت لـ16 "هجوما عدائيا"، مضيفا: "نمارس ضبط النفس من أجل أشقائنا اليمنيين لإنجاح المشاورات".

المصدر: "أ ب" + "واس" + RT