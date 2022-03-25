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القوات الحوثية تكشف عن تفاصيل استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في الرياض

القوات الحوثية تكشف عن تفاصيل استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في الرياض

أخبار العالم العربي

القوات الحوثية تكشف عن تفاصيل استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في الرياض
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين مساء يوم الجمعة عن تفاصيل استهدافها لمنشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيي سريع في بيان: "ردا على استمرار الحصارِ الظالم على بلدنا وشعبنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية كسر الحصار الثالثة".

وأضاف أنهم استهدفوا بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وأفاد بأنه تم استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

وأشار أيضا إلى أنه قد تم استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة بالإضافة إلى استهداف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعداد كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية.

وأكد العميد يحيي سريع في بيانه أنهم ستنفذون المزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار.

كما شدد على أن الحوثيين لن تترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

المصدر: وكالات

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