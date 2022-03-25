القوات الحوثية تكشف عن تفاصيل استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في الرياض

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين مساء يوم الجمعة عن تفاصيل استهدافها لمنشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيي سريع في بيان: "ردا على استمرار الحصارِ الظالم على بلدنا وشعبنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية كسر الحصار الثالثة".

وأضاف أنهم استهدفوا بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وأفاد بأنه تم استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

وذلك بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير

وذلك على النحو التالي:

استهدافُ منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة

استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 25, 2022

وأشار أيضا إلى أنه قد تم استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة بالإضافة إلى استهداف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعداد كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية.

وأكد العميد يحيي سريع في بيانه أنهم ستنفذون المزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار.

كما شدد على أن الحوثيين لن تترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

وإنها لن تترددَ في توسيعِ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار

والله على ما نقول شهيد

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء الثاني والعشرين من شعبان 1443 للهجرة

الموافق للخامس والعشرين من مارس 2022

صادر عن القوات المسلحة اليمنية — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 25, 2022

المصدر: وكالات