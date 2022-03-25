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البنتاغون يؤكد وصول أول دفعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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البنتاغون يؤكد وصول أول دفعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
Legion-Media Jeremy Christensen
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أكد البنتاغون وصول أول دفعة مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا من حزمة كبيرة من الدعم تقدر قيمتها الإجمالية بـ800 مليون دولار.

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون، اليوم الجمعة: "بالفعل وصلت رحلة واحدة إلىالمنطقة. وقد تم إرسال عدة شحنات من الدفعة الأولى إليها".

وأضاف أنه من لمتوقع أن تصل إلى المنطقة 3 رحلات أخرى خلال الأيام الثلاثة القادمة.

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وكانت السلطات الأمريكية قد أشارت إلى أن توريدات المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستستغرق "أياما طويلة"، حيث من المقرر إيصال الشحنات إلى الدول المتاخمة لأوكرانيا، ثم نقله بواسطة قافلات عسكرية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 16 مارس الجاري عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، وذلك بعد أيام من قرار آخر له بتقديم مساعدات بقيمة 200 مليون.

وتشمل المساعدات أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية، بما في ذلك أنظمة صواريخ مضادة للدروع ومضادات جوية.

المصدر: نوفوستي

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