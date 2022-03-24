الصين تنفي أنها كانت على علم مسبق بالعملية الروسية في أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع الصينية صحة تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول أن بكين كانت على علم مسبق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في بيان له، يوم الخميس، إن "التصريحات حول أن الصين كانت على علم مسبقا وأبدت موافقتها الصامتة وتساهلت مع هذا، تعتبر كاذبة وتهدف إلى تشويه سمعة الصين وإلقاء اللوم عليها".

وأضاف أن "الصين منذ البداية كانت تتمسك بموقف موضوعي وعادل، وكانت تحكم على ما هو صحيح وما هو خاطئ على أساس الحقائق، بشكل مستقل".

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ونفت الوزارة صحة التصريحات الأمريكية حول تقديم الصين مساعدة عسكرية لروسيا، واصفة اياها بـ"الكاذبة".

واتهمت بكين الولايات المتحدة بنشر "معلومات مضللة" حول الصين وموقفها بشأن أوكرانيا، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لتحميل الصين المسؤولية عن الوضع والاستفادة من ذلك.

ودعت وزارة الدفاع الصينية لتسوية الأزمة في أوكرانيا بطرق سلمية وعبر التفاوض، مؤكدة على ضرورة اعتماد "آلية متزنة وفعالة وطويلة الأمد لضمان الأمن في أوروبا".

المصدر: تاس