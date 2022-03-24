بايدن: لم أهدد شي لكن الصين ستتعرض للخطر إن ساعدت روسيا

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لم يطلق أي تهديدات تجاه الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكنه أكد له أن الصين ستتعرض "لخطر ملموس" في حال دعمت العملية الروسية بأوكرانيا.

وأشار بايدن خلال مؤتمر صحفي في بروكس، اليوم الخميس، إلى أنه "تأكد من أن الرئيس الصيني يدرك عواقب مساعدته لروسيا".

وقال بايدن: "لم أطلق أي تهديدات، لكنني أشرت إلى عدد الشركات الأمريكية والأجنبية التي غادرت روسيا في أعقاب تصرفاتها البربرية".

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واعتبر أن اتخاذ الصين أي خطوات لدعم العملية الروسية في أوكرانيا ستضع بكين "في خطر ملموس".

يذكر أن جو بايدن وصل إلى بروكسل للمشاركة في قمتي مجموعة السبع الكبرى وحلف الناتو، حيث تناقشان الأزمة حول أوكرانيا وتعامل الدول الغربية معها.

المصدر: وكالات