"روس كوسموس" ستطلق أقمارا صناعية أخرى بدل أقمار "OneWeb"

أعلن المتحدث باسم شركة "روس كوسموس"، دميتري ستروغوفيتس، أن روسيا ستنسحب من مشروع إطلاق 6 صواريخ مخصصة لنقل الأقمار الصناعية لمشروع "OneWeb".

وأوضح ستروغوفيتس أن عمليات الإطلاق ستُستخدم بموجب البرنامج الفيدرالي الروسي، وكذلك لصالح عملاء آخرين.

ورفضت روسيا إطلاق الأقمار الصناعية في إطار مشروع "OneWeb" بعد رفض الحكومة البريطانية الخروج من فريق مدراء المشروع، كما أن شركة الأقمار الصناعية لم تقدم أي ضمانات حول عدم استخدام الأجهزة لأغراض عسكرية.

المصدر: نوفوستي