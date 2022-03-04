خبير يقيّم مستقبل OneWeb إذا ما أوقفت تعاونها مع "روس كوسموس"

أعلن أندريه إيونين، الخبير في مجال الملاحة الفضائية، إن رفض الشروط التي طرحتها "روس كوسموس"، يمكن أن تسبب إفلاس شركة OneWeb البريطانية.

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ويقول الخبير الروسي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "إذا حاولوا الاتفاق مع طرف آخر لإطلاق أقمارهم الصناعية، مع أنه ليس معروفا مع من سيتفقون، فإن الأمر سيستغرق ما يقارب العامين. وخلال هذه الفترة تكون شركة سبيس إكس الأمريكية قد نشرت الآلاف من أقمار ستارلينك الصناعية في الفضاء، بحيث لن يبقى مكان فيه لأقمار OneWeb في الأسواق. لذلك برأي، بعد ذلك لن تتمكن الشركة من الاستمرار في العمل وعليها إعلان إفلاسها".

ويضيف، أعتقد أن OneWeb لن توفر الضمانات التي طلبتها "روس كوسموس"، وفي هذه الحالة ستؤجل عملية الإطلاق من مطار باكونور الفضائي المقررة يوم 5 مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي