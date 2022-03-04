 
مباشر
عاجل
بوتين يتعهد بتطبيق الالتزامات في الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الشريكة ويتعهد بإطلاق حزمة مشاريع

خبير يقيّم مستقبل OneWeb إذا ما أوقفت تعاونها مع "روس كوسموس"

الفضاء

خبير يقيّم مستقبل OneWeb إذا ما أوقفت تعاونها مع
Roscosmos
قمر صناعي لشركة OneWeb
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sixx

أعلن أندريه إيونين، الخبير في مجال الملاحة الفضائية، إن رفض الشروط التي طرحتها "روس كوسموس"، يمكن أن تسبب إفلاس شركة OneWeb البريطانية.

إقرأ المزيد
"روس كوسموس" تشترط ألا تستخدم الأقمار الصناعية "وان ويب" لأغراض عسكرية



ويقول الخبير الروسي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "إذا حاولوا الاتفاق مع طرف آخر لإطلاق أقمارهم الصناعية، مع أنه ليس معروفا مع من سيتفقون، فإن الأمر سيستغرق ما يقارب العامين. وخلال هذه الفترة تكون شركة سبيس إكس الأمريكية قد نشرت الآلاف من أقمار ستارلينك الصناعية في الفضاء، بحيث لن يبقى مكان فيه لأقمار OneWeb في الأسواق. لذلك برأي، بعد ذلك لن تتمكن الشركة من الاستمرار في العمل وعليها إعلان إفلاسها".

ويضيف، أعتقد أن OneWeb لن توفر الضمانات التي طلبتها "روس كوسموس"، وفي هذه الحالة ستؤجل عملية الإطلاق من مطار باكونور الفضائي المقررة يوم 5 مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا