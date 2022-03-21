روغوزين: "روس كوسموس" قد تتسبب بإفلاس OneWeb

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن شركة OneWeb البريطانية ستفلس بعد أن رفضت "روس كوسموس" حمل أقمارها إلى الفضاء بصواريخ روسية.



ويقول روغوزين، "لن يتمكنوا بعد الآن من إطلاق أقمار OneWeb من مطار بايكونور أو من مطار كورو في غويانا الفرنسية. و ستعلن إفلاسها بسبب الخسائر التي تتكبدها".

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ويضيف، "الخبراء يعلمون جيدا أن OneWeb انتهت ولم تعد موجودة".

وأعلن روغوزين، انه "لن يكون هناك زبائن تجاريين في المستقبل" لأن للمؤسسة ما يكفي من العمل لصالح روسيا.

ويضيف، سوف تستخدم جميع الصواريخ التي صنعت لحمل أقمار OneWeb إلى الفضاء، في نقل الأقمار الصناعية التي تنتجها الشركات الروسية الخاصة، مشيرا إلى أنه يمكن القيام بذلك مجانًا تقريبًا، لأن ثمن هذه الصواريخ قد دفعته شركة OneWeb فعلا ولن تعيد "روس كوسموس"هذه الأموال لها.

و أعلن روغوزين، أن مجمع إطلاق صواريخ "سويوز" في مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية سيجمد نهائيا.

ويقول، "سيجمد مجمع إطلاق صواريخ "سويوز" في كورو إلى الأبد".

ويضيف موضحا، روسيا ليست بحاجة إلى شريك غير موثوق، مثل وكالة الفضاء الأوروبية، التي تتصرف برعونة.

المصدر: نوفوستي