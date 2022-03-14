أوروبا تعاني بسبب حظر استخدام صواريخ "سويوز"

اتضح أن شركة OneWeb البريطانية تواجه مشكلات معقدة بسبب الحظر المفروض على استخدام صواريخ النقل الفضائي الروسية "سويوز".

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وتشير SpaceNews، إلى أنه كان مقررا لغاية عام 2024 إطلاق 16 صاروخا من نوع "سويوز" الروسية على متنها أقمار OneWeb الصناعية البريطانية من مطار بايكونور الفضائي ومطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية لحساب زبائن من أوروبا وكوريا الجنوبية.

ولكن المشكلة الأكبر تلاحظ لدى شركة OneWeb، التي خططت للانتهاء من نشر شبكتها المدارية بمساعدة صواريخ "سويوز"الروسية خلال السنة الحالية.

ووفقا لـ SpaceNews، صواريخ Ariane 5 (Arianespace) وH-2A (Mitsubishi Heavy Industries) و Atlas 5 ((United Launch Alliance التي كان بإمكانها حمل أقمار OneWeb إلى الفضاء لم تعد تستخدم، وصواريخ Ariane 6 (Arianespace) وVulcan ((United Launch Alliance وH3 (MHI) ليست جاهزة بعد.

وتضيف SpaceNews، من غير المرجح أن تتمكن الصواريخ الهندية GSLV أن تحل محل صواريخ "سويوز" الروسية. وأن استخدام صواريخ Long March الصينية محظور أيضا. لذلك يبقى الحل الوحيد، هو استخدام صواريخ فالكون-9 التي تنتجها شركة سبيس إكس ، التي هي في الواقع منافسة لشركتي OneWeb وArianespace.

المصدر: لينتا. رو