صاروخ النقل "سويوز" سيحمل أقمارا صناعية روسية بدلا من OneWeb

أعلن دميتري روغوزين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن صواريخ "سويوز" التي كانت مخصصة لحمل أقمار OneWeb إلى الفضاء ستحمل عشرات الأقمار الصناعية الروسية الخاصة.

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وكتب روغوزين في تيلغرام، "ستطلق حتى نهاية السنة الحالية عشرات الأقمار الصناعية التابعة لشركات روسية خاصة للاتصالات والأرصاد الجوية وسبر الأرض، بواسطة صواريخ النقل "سويوز-2"، التي كانت مخصصة لحمل أقمار OneWeb الصناعية البريطانية".

ويضيف روغوزين، كجزء من تقديم دعم غير مسبوق لشركات الفضاء الروسية الخاصة، قررت "روس كوسموس" توفير الفرصة لهم للاطلاع على الابتكارات الوطنية في مجال الأجهزة الفضائية. وأن عمليات إطلاق الأقمار الصناعية لمكاتب التصميم الخاصة والشركات الناشئة إلى الفضاء ستكون "عمليا دون مقابل". وقد صدرت التعليمات والتوجيهات الخاصة بهذا الشأن إلى المعنيين في المؤسسة لإتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم شركات الفضاء الروسية الخاصة.

المصدر: نوفوستي