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المقاتلات الروسية تستهدف معسكر تدريب وتقضي على أكثر من 100 مسلح من العسكريين والمرتزقة الأجانب

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المقاتلات الروسية تستهدف معسكر تدريب وتقضي على أكثر من 100 مسلح من العسكريين والمرتزقة الأجانب
Globallookpress
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 من العسكريين والمرتزقة الأجانب قتلوا في غارة روسية دقيقة على مركز تدريب لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في منطقة جيتومير.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الأحد، "أصابت صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو مركز تدريب لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث كان يتمركز هناك مرتزقة أجانب وصلوا إلى أوكرانيا، بالقرب من مستوطنة أوفروش، بمنطقة جيتومير. وتمت تصفية أكثر من 100 مسلح".

وطالبت روسيا مرارا الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف الناتو بوقف إمدادات الأسلحة وإرسال المرتزقة إلى إوكرانيا. 

المصدر: تاس

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