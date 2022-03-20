رئيس مجلس الدوما: زيلينسكي ارتكب خطأ جديدا

يرى رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ارتكب خطأ جديد عندما حظر عمل 11 حزبا سياسيا، من بينها أحزاب برلمانية، مما يؤدي إلى انقسام المجتمع.

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وكتب فولودين في صفحته على "التلغرام"، اليوم الأحد: "ارتكب زيلينسكي، باعتباره رجل حفلات وممثلا بشكل أساسي، خطأ جديدا، وهو قسم المجتمع بقراره، إذ توجد بين الأحزاب المحظورة أحزاب برلمانية (لها ممثلوها في البرلمان الأوكراني). كان بحاجة إلى إجراء لقاءات معها للتحاور. لكنه لم يرغب في ذلك".

وذكر أن الرئيس الأوكراني لم يرغب أيضا "في إجراء حوار مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفضل الحرب بدلا منه".

المصدر: تاس