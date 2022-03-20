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الرئيس التركمانستاني الجديد يقيل الحكومة السابقة

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الرئيس التركمانستاني الجديد يقيل الحكومة السابقة
AP
الرئيس التركمانستاني الجديد، سيردار بيردي محمدوف
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وقع الرئيس التركمانستاني الجديد، سردار بيردي محمدوف، مرسوما حول استقالة مجلس الوزراء القديم.

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وأفادت صحيفة "تركمانستان نيترالني" ("تركمانستان المحايدة") الناطقة بالروسية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الجديد وقع مرسومه بهذا الخصوص أمس السبت فورا بعد انتهاء مراسم تنصيبه رسميا واستعراضه جنود حرس الشرف ووحدات القوات المسلحة. وأضافت الصحيفة: "بعد الاستعراض توجه الرئيس سردار بيردي محمدوف إلى مجمع قصر أوغوزان ليبدأ مهامه في أعلى منصب في الدولة".

وتابعت: "وفقا لدستور تركمانستان وقع رئيس الدولة المرسوم الخاص باستقالة الحكومة السابقة، ووجه بمواصلة أعضائها أداء واجباتهم الرسمية حتى تشكيل مجلس الوزراء الجديد".

جرت في تركمانستان في 12 مارس الجاري انتخابات رئاسية مبكرة فاز فيها ابن الرئيس السابق، نائب رئيس الوزراء التركمانستاني سردار بيردي محمدوف، بعد حصوله على 72,97% من أصوات الناخبين.

المصدر: نوفوستي

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