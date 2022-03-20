تحت شعار "لا للحرب" نشطاء يرمون الطلاء الأحمر على سفينة تابعة للناتو في ميناء بيرايوس اليوناني

نظم نشطاء يساريون يونانيون احتجاجا على دخول سفينة تابعة لحلف شمال الأطلسي في ميناء بيرايوس، وألقوا الطلاء الأحمر على الفرقاطة الكندية "HCMS Montreal FFH336".

واقتربت مجموعة من الأشخاص المحتجين من الرصيف حيث ترسو سفينة الناتو الحربية SNMG2، أو بالأحرى الفرقاطة الكندية مونتريال، وبدأت في إلقاء الطلاء عليها. وردد أحد المشاركين شعارات عبر مكبر للصوت ضد الأعمال العدائية في أوكرانيا ومشاركة اليونان فيها.

وفي 24 مارس، بمناسبة وصول حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" إلى بيرايوس، يعتزم الشيوعيون اليونانيون القيام بفعالية تحت شعار "لا للحرب.. سفن الإمبرياليين غير مرغوب فيها في بيرايوس". بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يستعدون لتظاهرة كبيرة في وسط أثينا في 22 مارس.

وبحسب مصادر، فإن الفرقاطة الكندية مونتريال موجودة في البحر المتوسط ​​منذ أوائل فبراير لدعم إجراءات الناتو.

وفي العام 2022، عززت البحرية التابعة للناتو وجودها في البحر الأبيض المتوسط. وهنا، على وجه الخصوص، تبحر حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان"، وحاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، مع سفن الدعم.

المصدر: نوفوستي