تقرير يكشف عن البلد الأكثر تعاسة في العالم

كشف ما يسمى بتقرير السعادة العالمي الصادر قبل يوم السعادة العالمي الذي حددته الأمم المتحدة يوم غد الأحد أن أفغانستان البلد الأكثر تعاسة في العالم حتى قبل سيطرة "طالبان" على السلطة.

وصنف التقرير السنوي أفغانستان في المرتبة الأخيرة من بين 149 دولة شملها المسح، بمعدل سعادة 2.5 فقط.

وكان لبنان ثاني أتعس بلد في العالم، بينما أكملت بوتسوانا ورواندا وزيمبابوي المراكز الخمسة الأخيرة.

واحتلت فنلندا المرتبة الأولى للعام الرابع على التوالي برصيد 7.8 درجات، تليها الدنمارك وسويسرا، وحلت أيسلندا وهولندا أيضا في المراكز الخمسة الأولى.

وصنف الباحثون البلدان بعد تحليل البيانات على مدى ثلاث سنوات. وأخذوا في الاعتبار عدة فئات منها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وشبكات الأمان الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع، وحرية اتخاذ خيارات الحياة، وسخاء السكان، وتصورات مستويات الفساد الداخلي والخارجي.

وساء تصنيف أفغانستان في الفئات الست، وهي نتيجة جاءت على النحو الذي كانت عليه قبل وصول حركة "طالبان" للحكم في أغسطس الماضي.

وأجرت مؤسسة "غالوب" مسحا في عام 2018 ووجدت أن قلة من الأفغان الذين شملتهم الدراسة لديهم أمل كبير في المستقبل. في الواقع، قال الغالبية إنهم "لا أمل لديهم في المستقبل".

المصدر: "أسوشيتد برس"