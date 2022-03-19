لوكاشينكو: لو بقي الاتحاد السوفيتي لتجنبنا العديد من النزاعات بسبب هيمنة القطب الواحد

قال الرئيس البيلاروسي، إن الاتحاد السوفيتي، لو حافظ على وجوده حتى الآن لتجنبنا العديد من النزاعات في العالم ، التي سببها هو النظام العالمي أحادي القطب بهيمنة الولايات المتحدة.

وأوضح لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "تي في إس" اليابانية، أن الدول الغربية والولايات المتحدة كانت دائما مجبرة على أن تحسب حسابا لموقف الاتحاد السوفيتي.

واعتبر الرئيس البيلاروسي أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان مأساة، قائلا: "العالم كله أدرك ذلك، لقد كانت مأساة. انهيار الاتحاد السوفيتي هو مأساة".

وتعليقا على الوضع حول أوكرانيا والعملية العسكرية الروسية الخاصة هناك، أعرب لوكاشينكو عن اقتناعه بأن روسيا ستتعامل مع هذه العملية بمفردها، مضيفا أنه لم يطلب أحد من بيلاروس المشاركة فيها.

وأوضح أن لدى روسيا ما يكفي من القوة البشرية والمعدات العسكرية، وليست في حاجة إلى إضافة.

كما اعتبر الرئيس البيلاروسي أن أمام كييف الآن فرصة تاريخية لحفظ ماء الوجه وتوقيع اتفاق مع موسكو، مؤكدا أنه إذا لم تتوصل الآن إلى اتفاق وتوقعه فإنه سيتعين عليها التوقيع في وقت لاحق على إجراءات استسلام.

المصدر: تاس