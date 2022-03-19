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الخارجية التركية: الوضع في أوكرانيا يؤكد ضرورة إصلاح نظام الأمم المتحدة

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الخارجية التركية: الوضع في أوكرانيا يؤكد ضرورة إصلاح نظام الأمم المتحدة
AP
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، أن الوضع في أوكرانيا أظهر أن نظام الأمم المتحدة يحتاج إلى إصلاحات.

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وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي بعد محادثاتهه مع نظيره الياباني، يوشيماسا هياشي، اليوم السبت: "قمنا بتبادل الآراء فيما يخص التطورات الأخيرة في أوكرانيا. ويظهر الوضع هناك من جديد أن نظام الأمم المتحدة يحتاج إلى إصلاحات".

ليست هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها تركيا عمل منظمة الأمم المتحدة. فيعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كل عام تقريبا عن هذه الحاجة خلال حضوره الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: تاس

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