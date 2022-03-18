بلينكن: بايدن سيهدد الرئيس الصيني بتدابير مضادة في حال أرسلت بكين مساعدة عسكرية لروسيا
Globallookpress Rod Lamkey - CNP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/smhl
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الرئيس جو بايدن سيهدد الجمعة نظيره الصيني شي جين بينغ بتدابير مضادة في حال قدمت الصين "دعما للهجوم الروسي" على أوكرانيا.
وقال بلينكن أمام الصحافة: "نحن قلقون حيال واقع أنهم يفكرون في مساعدة روسيا مباشرة بمعدات عسكرية ستُستخدم في أوكرانيا".
وأضاف "سيتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس شي غدا، وسيقول له بشكل واضح إن الصين ستتحمل مسؤولية أي خطوة تهدف إلى دعم الهجوم الروسي، ولن نتردد في فرض عقوبات مكلفة عليه".
وأشار إلى أن "الصين تتحرك في الاتجاه المعاكس برفضها إدانة هذا العدوان بينما تسعى إلى تصوير نفسها على أنها حكم محايد".
المصدر: "أ ف ب" + "سبوتنيك"