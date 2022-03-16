إيطاليا تجمّد 66 مليون يورو لرجل الأعمال الروسي عليشير عثمانوف

أعلن الحرس المالي الإيطالي تجميد ست شركات تابعة لرجل الأعمال الروسي عليشير عثمانوف المشمول بعقوبات الاتحاد الأوروبي، تقدر قيمة أصولها بـ66 مليون يورو.

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وأوضحت متحدثة باسم الحرس المالي وهو جهاز أمني تابع لوزارة المالية الإيطالية، أن الشركات المذكورة تمثل حلقة وصل بين صاحب الملكية وممتلكاته، وبينها عقارات وسيارات. وأشارت إلى أن احتجاز هذه الأصول يأتي إضافة إلى العملية السابقة التي احتجزت السلطات خلالها عقارات تقدر قيمتها بـ17 مليون يورو.

وأوائل الشهر الجاري قامت السلطات الإيطالية بضبط أصول المواطنين الروس المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي على خلفية تفاقم الأوضاع في أوكرانيا، ومنها قصور متصلة بـ عليشير عثمانوف في جزيرة سردينيا، وأخرى متصلة بكل من رجل الأعمال أوليغ سافتشينكو (في إقليم توسكانا) والمذيع التلفزيوني فلاديمير سولوفيوف (على ضفاف جزيرة كومو الجبلية شمال إيطاليا)، ويختان تابعان لرجلي الأعمال أليكسي مورداشوف وغينادي تيمتشينكو.

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وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الممتلكات 140 مليون يورو.

المصدر: "نوفوستي"