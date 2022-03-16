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الكرملين: تعامل الغرب مع رجال أعمال روس لصوصية على مستوى حكومي

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الكرملين: تعامل الغرب مع رجال أعمال روس لصوصية على مستوى حكومي
Sputnik Kirill Kalinnikov
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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شبه المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف فرض عقوبات غربية غير مسبوقة ضد رجال أعمال روس بممارسات "العصابات الإجرامية".

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وقال بيسكوف أثناء موجز صحفي اليوم الأربعاء: "للأسف يعتبر كثيرون من رجال الأعمال البارزين في بلادنا رجال أعمال دوليين، لأن شركاتهم تعمل في مختلف أنحاء العالم، وهم يتمتعون بوضع دولي مطلق. لذا فما يصنعه الغرب الجماعي بحقهم لا يمكن وصفه سوى بأنه أعمال لصوصية على مستوى حكومي".

المصدر: "نوفوستي"

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