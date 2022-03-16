مذيع أوكراني يدعو على الهواء مباشرة لقتل الأطفال الروس أسوة بالنازي لـ"تدمير الأمة"

دعا المذيع الأوكراني، فخر الدين شرف مال، إلى قتل الأطفال الروس والإبادة الجماعية للروس، في بث مباشر لقناة 24 الأوكرانية.

وقال شرف مال: "أعلم أنهم في روسيا يسموننا بالنازيين والفاشيين، لهذا سأسمح لنفسي باقتباس كلمات أدولف إيخمان، الذي قال إنه من أجل تدمير الأمة، يتعين أولا وقبل أي شيء قتل الأطفال، فإذا ما قتلت الوالدين سيكبر الأطفال وينتقمون، أما إذا ما قتلت الأطفال فلن يكبروا، وبذا تدمر الأمة". مضيفا أن أوكرانيا الآن بحاجة إلى النصر وليس إلى السلام.

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وتابع المذيع الأوكراني: "لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية قتل الأطفال لأن قواعد الحرب تحظر ذلك بموجب اتفاقيات مختلفة، بما في ذلك اتفاقية جنيف. لكني لست من القوات المسلحة الأوكرانية".

لينهي حديثه بالاستنتاج: "نحن بحاجة للنصر، وإذا كان ذلك يعني ذبح كل عائلاتكم، فسأكون أول من يفعل ذلك".

جاء ذلك في سياق حديث شرف مال عن مقتل صديقه "بافل"، ليبكي على الهواء مباشرة، ويستشهد بالنازي البارز، أدولف إيخمان، المسؤول عن اضطهاد وطرد وترحيل اليهود لما رآه في ذلك من "الحل النهائي للمسألة اليهودية".

وكان إيخمان يشغل منصب رئيس القسم الرابع أو القسم "اليهودي" من المكتب الرئيسي لأمن الرايخ، الذي كان مسؤولا مسؤولية مباشرة عن "الحل النهائي للمسألة اليهودية"، ما أدى إلى وفاة ما يقرب من 6 ملايين شخص (وفقاً لبعض التقديرات). وبعد الحرب، هرب إلى الأرجنتين، واختطفه عملاء جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" عام 1960، وتم ترحيله إلى إسرائيل، حيث أعدم هناك بحكم قضائي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا