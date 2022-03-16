مسؤول: بايدن سيعلن اليوم عن مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا

أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن اليوم الأربعاء عن مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن هذا الإعلان يرفع "إجمالي (المساعدات) التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي فقط إلى مليار دولار".

وتزامنا مع إعلان بايدن المرتقب، سيخاطب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الكونغرس الأمريكي في كلمة عبر الفيديو.

ومن المتوقع أن يجدد زيلينسكي في خطابه أمام المشرعين الامريكيين اليوم مناشداته للحصول على مزيد من المساعدات، بينما يضغط بعضهم على البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر حزما بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق هذا الشهر أقر الكونغرس الأمريكي الميزانية الفدرالية الجديدة، وضمت بشكل خاص تمويلا ضخما قيمته تناهز 14 مليار دولار سيخصص للأزمة الأوكرانية ومساعدة كييف في ضوء هذه الأزمة.

المصد: أ ف ب