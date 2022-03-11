الكونغرس يقر ميزانية جديدة تتضمن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 14 مليار دولار

أقر الكونغرس الأمريكي مساء الخميس الميزانية الفدرالية الجديدة، وضمت بشكل خاص تمويلا ضخما قيمته تناهز 14 مليار دولار سيخصص للأزمة الأوكرانية ومساعدة كييف في ضوء الأزمة هناك.

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يشار إلى أن هذا النص يتضمن "شقا اقتصاديا وآخر إنسانيا بالإضافة إلى أموال ستخصص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، أقره مجلس الشيوخ بأغلبية من كلا الحزبين، وذلك غداة إقراره في مجلس النواب، وبخروجه من الكونغرس سيحال مشروع قانون الموازنة إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونا نافذا".

وأشير إلى أن الأموال المرصودة في الميزانية للأزمة الأوكرانية من المفترض "أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية".

كما ذكر أن هذه الحزمة المالية الضخمة تضم "مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب".

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر إن هذه الحزمة "ستؤمن أغذية وأدوية وملاجئ ودعما لأكثر من مليوني لاجئ وموارد للاقتصاد الأوكراني المدمر... وستتيح أيضا نقل أسلحة مثل جافلين وستينغر وستطمئن حلف شمال الأطلسي وتعززه".

المصدر: أ ف ب