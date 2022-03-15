"بلومبرغ": مستشار بايدن يسعى لإجراء محادثات مع باتروشيف

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، يسعى إلى إجراء محادثة هاتفية مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

ونقلت الوكالة، عن أشخاص مطلعين على الموضوع، أن الحديث سيدور خلال الاتصال عن الوضع في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة، أن سوليفان يريد أن يناقش مع باتروشيف الخطر المزعوم لاستخدام روسيا المحتمل لأسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا.

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وينوي المستشار الأمريكي خلال الاتصال، تحذير روسيا من مثل هذه الأعمال.

ونوهت الوكالة، بأنه لم يكن مخططا لإجراء هذا الاتصال، ولم يتم تحديد موعد هذه المحادثة الهاتفية.

في وقت سابق، زعمت السلطات الأمريكية بأن روسيا ربما تستخدم مواد سامة في إطار عملية يتم تنفيذها بأيدي جهة أخرى لإخفاء علاقتها بالحادث، لكن الجانب الأمريكي لم يقدم أي دليل يثبت صحة مزاعمه.

المصدر: نوفوستي