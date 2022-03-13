البنتاغون: لا نرى مؤشرات على هجوم كيميائي روسي وشيك في أوكرانيا

أعلن البنتاغون أنه لا يرى أي مؤشرات على تحضير روسيا لهجوم بالأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي في حوار مع قناة ABC الأمريكية اليوم الأحد: "بودي توخي الحذر وعدم التدخل في التقييمات الاستخباراتية. نستمر في متابعة الوضع عن كثب. هناك سيناريو روسي يقتضي بأنه عندما يتهمك الروس بشيء، فهم يستعدون لذلك بأنفسهم".

.@PentagonPresSec says U.S. officials haven’t seen indications of imminent Russian chemical or biological attack but says, "we're watching this very, very closely."



“It is of the Russian playbook that that which they accuse you of—they're planning to do.” https://t.co/rMh4FKVuUXpic.twitter.com/IBeM3xHOWE — This Week (@ThisWeekABC) March 13, 2022

وتابع: "أؤكد مرة أخرى أننا لم نر أي مؤشر على هجوم كيميائي وشيك حاليا، لكننا نتابع الوضع عن كثب".

“I'm not going to go further than what President Biden said on Friday, which is that the Russians would pay a severe price if they were to move forward with chemical weapons,” @JakeSullivan46 tells @margbrennan. He notes direct communication with Russians. pic.twitter.com/9x3QfTWvuI — Face The Nation (@FaceTheNation) March 13, 2022

واتهمت الحكومة الروسية الولايات المتحدة بإنشاء شبكة من 30 مختبرا بيولوجيا في أراضي أوكرانيا تشارك في برنامج البنتاغون البيولوجي العسكري.

المصدر: RT