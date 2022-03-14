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الصين.. مصرع 7 أشخاص في حريق بمصنع للكيماويات

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الصين.. مصرع 7 أشخاص في حريق بمصنع للكيماويات
AFP
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اندلع صباح اليوم، حريق في مصنع للكيماويات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، ما أدى إلى مصرع 7 أشخاص.

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وأفادت السلطات المحلية، بحسب صحيفة "شنينخوا"، بأن الحريق اندلع في حي هوندلون بمدينة باوتو، وتمت السيطرة عليه بعد حوالي ساعة واحدة، ما أسفر عن فقدان 7 أشخاص.

وانتهت أعمال الإنقاذ في الساعة 6:40 صباحا، حيث تم العثور على جميع المفقودين ميتين.

وأعلنت السلطات أنها تحقق حاليا في سبب الحادث.

المصدر: "شينخوا"

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