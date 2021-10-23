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قتلى وجرحى بانفجار مصنع كيماويات في الصين

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قتلى وجرحى بانفجار مصنع كيماويات في الصين
Reuters ALY SONG
حريق بمصنع كيميائيات في الصين (صورة أرشيفية)
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لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار هز مصنع كيميائيات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين، حسبما أفاد التلفزيون الصيني اليوم السبت.

ووقع الانفجار أمس الجمعة في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي في مصنع Zhonggao Chemical.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في غضون ساعة.

وتلقى جميع المصابين مساعدة طبية، وأحدهم في حالة خطيرة بينما أصيب الآخران بجروح طفيفة.

المصدر: "نوفوستي"

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