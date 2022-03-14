روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع الصين وإندونيسيا

أعلن المركز الروسي لمكافحة كورونا عن رفع القيود عن الرحلات الجوية بين روسيا، وإندونيسيا والصين المعلّقة منذ اندلاع جائحة "كورونا"، وذلك اعتبارا من الـ14 من مارس.

وأعلن المركز السماح باستئناف الرحلات الجوية على المسارات التالية اعتبارا من يوم الاثنين: إندونيسيا على مسار موسكو-دينباسار بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، الصين على مسار موسكو- بكين، موسكو- قوانتشو وموسكو- شنغهاي بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع على كل مسار.

واعتبارا من 14 مارس، ستزيد روسيا عدد رحلات الطيران مع 16 دولة منها أذربيجان وأرمينيا والبحرين وفيتنام والهند والعراق وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وجزر المالديف ومنغوليا والسعودية وصربيا وطاجيكستان وتايلاند وأوزبكستان.

ومع انطلاق جائحة كورونا في العالم في نهاية 2019 علقت روسيا مثل العديد من الدول حركة الطيران لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي