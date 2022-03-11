روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 8 دول

أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية "روس أفياتسيا"، اليوم الجمعة، أنه تم إلغاء قيود الطيران التي فرضت بسبب جائحة كورونا مع 8 دول.

ووفقا لبيان صدر عن الهيئة الروسية فإن حركة الطيران المنتظم والشارتر ستستأنف مع أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وإيران.

ومع انطلاق جائحة كورونا في العالم في نهاية 2019 علقت روسيا مثل العديد من الدول حركة الطيران لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومع تحسن الوضع الوبائي في دول العالم قامت روسيا باستئناف حركة الطيران بناء على الوضع الوبائي في دول العالم.

المصدر: تاس