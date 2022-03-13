تركمانستان تعلن تأخر فرز أصوات الانتخابات الرئاسية

أعلنت لجن الانتخابات التركمانية حاجتها لمزيد من الوقت لفرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي شهدتها البلاد يوم أمس، فيما كان من المنتظر أن تعلن نتائج التصويت اليوم.

وكان سيردار بيردي محمدوف نجل قربان غولي بيردي محمدوف المرشح الأوفر حظا في التصويت المبكر يوم السبت في الدولة الغنية بالغاز الواقعة في آسيا الوسطى.

وعادة، تعلن تركمنستان النتائج الأولية للانتخابات في اليوم التالي، مثلما حدث عندما فاز بيردي محمدوف الأكبر بالانتخابات بأكثر من 97% من التصويت في 2017.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية غولميرات ميرادوف للصحفيين إن عملية فرز الأصوات ما زالت مستمرة، بما في ذلك أصوات الأشخاص الذين يعيشون في الخارج، وإنه من المحتمل الإعلان عن النتائج الأولية يوم الاثنين.

وأضاف: "دعونا نتحلى بالصبر قليلا.. إنه عمل مسؤول للغاية ويتطلب فحصا دقيقا".

وترقى سيردار بيردي محمدوف عبر سلسلة من المناصب الحكومية البارزة بشكل متزايد، وشغل مؤخرا منصب نائب رئيس الوزراء في البلاد حيث كان يتبع والده مباشرة.

المصدر: أ ب