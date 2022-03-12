خامنئي: الأحداث السياسية الجارية جزء من منعطف تاريخي كان يعتقد أنه انتهى

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن الأحداث السياسية والعسكرية في هذه الأيام تشكل جزءا من ذات المنعطف التاريخي للعالم الذي كان يعتقد أنه انتهى.

وأضاف خامنئي في رسالة إلى الاجتماع السنوي لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلبة في أوروبا: "تتحمل نخب أمتنا العظيمة في هذه المرحلة مسؤوليات خاصة، مهمتهم على المدى القصير ​​هي تشخيص الجبهات والاصطفافات واختيار الموقع المناسب وعلى المدى المتوسط يتعين عليهم الاستعداد للعب دور في التطورات لصالح جبهة الحق".

وقال: "يمكنكم أيها الشباب الأعزاء التألق في كلا المجالين وبث الأمل في الجمعيات التي تتزين بتسمية الإسلام المبارك".

المصدر: RT