مسؤول إيراني: في حرب أوكرانيا كان هناك مخطط لتوريط روسيا والرئيس بوتين كان ذكيا واستبق الأمور

قال محمد كلبايكاني رئيس مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، إنه "في حرب أوكرانيا كان هناك مخطط لتوريط روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ذكيا واستبق الأمور".

وأضاف كلبايكاني في تصريح اليوم السبت، أن "قدرة الفساد وتطوره لا يمكن مقارنتها بالفترات التاريخية السابقة، والدول الفاسدة التي تحاول السيطرة على العالم دمرت الحكومات والشعوب".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن: "ما نراه اليوم من تمزق وتشتت البلاد الإسلامية هو بفعل بريطانيا الخبيثة".

المصدر: RT