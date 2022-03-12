بوشلين: ماريوبول البقعة الأكثر سخونة بعد فولنوفاخا

قال دينيس بوشلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن مدينة ماريوبول لا تزال النقطة الأكثر سخونة في المنطقة.

وأضاف بوشلين: "حتى الآن، لا تزال ماريوبول هي النقطة الأكثر سخونة بعد تحرير فولنوفاخا. من هذه الأخيرة، سيتم تطوير الهجوم في الاتجاه الغربي والشمالي الغربي نحو أوغليدار. نقوم باصطياد، بكل ما في هذه الكلمة من معنى، عناصر الكتائب القومية المتعصبة المبعثرين والمحبطين. أما ماريوبول، فنستمر في عملية التحرير".

Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахиhttps://t.co/Zx9jb792Ndpic.twitter.com/lBCYe52XNr — РИА Новости (@rianru) March 12, 2022

في لحظة إعلان قيام جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مركز سكني في الجمهورية بعد دونيتسك. لكن في يونيو من ذلك العام، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن الصراع سخونة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي